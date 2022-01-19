По словам эксперта, риски для гривни сохраняются и ожидать скорого укрепления гривни пока не приходится.

На данный момент на валютном рынке наступила пауза, после которой возобновится откат в зону 28,6-28,9 грн/долл.

Такой прогноз, как говорится в материале УНИАН, озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Шевчишин.

Справка УНИАН: Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25. К отметке 30грн/долл американская валюта приближалась семь лет назад. 26 февраля 2015 года доллар достиг отметки 30,01.

По словам Шевчишина, риски для гривни сохраняются и ожидать скорого укрепления гривни пока не приходится ввиду не зависящих от Украины внешних факторов.

Шевчишин прогнозирует, что при сохранении девальвационных настроений покупатели будут использовать стабилизацию курса и его откат для покупки, что будет давить на котировки. В ближайшей перспективе, в ожидании решения НБУ по учетной ставке, гривня может торговаться в диапазоне 28,3-28,4 грн/долл. "Сейчас наступила пауза, после которой возобновится откат в зону 28,6-28,9 грн/долл. и далее в зависимости от поступающих новостей", - прогнозирует эксперт.

"Мир следит за новостями и ходом переговоров с РФ. Но, даже, если нерезиденты не будут проявлять большой активности, рынок остается в заложниках растущего импорта, товарно-продуктового, а также энергетического. Состояние запасов газа сохраняется крайне низким и недостаточным для безопасного прохождения отопительного сезона. Энергетики еще не проявляли свою активность, но, учитывая, что необходимо закупить 2 млрд кубов газа, речь идет перспективе выкупа НАК "Нафтогаз" и газотрейдерами 1,8 млрд долларов для закупки газа. Для рынка это существенный объем", - говорит аналитик.

Курс на 19 января:

Национальный банк Украины на среду, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.