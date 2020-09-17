При этом запрещается оптовая дистанционная торговля лекарствами.

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении законопроект, который легализует дистанционную розничную торговлю лекарственными средствами.

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За принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" (№3615-1) проголосовали 258 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Подробности закона о дистанционной торговле лекарствами

В частности, закон устанавливает требования к субъектам розничной торговли лекарствами в вопросе дистанционной торговли.

Согласно закону, запрещается электронная розничная торговля лекарственными средствами, реализация которых гражданам осуществляется по рецептам врачей; лекарственными средствами, оборот которых в соответствии с законом требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; а также сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами, перечень которых определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Также запрещается оптовая дистанционная торговля лекарствами.

Что этому предшествовало

14 июля Верховная Рада Украины поддержала этот законопроект в первом чтении.

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Автор: Павел Степанец