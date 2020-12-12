Выделенные средства помогут Украине профинансировать безотлагательные мероприятия в сфере социальной защиты по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 млн долларов для усиления защиты малообеспеченных семей.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

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"Дополнительное финансирование укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через соответствующую государственную программу социальной помощи с целью недопущения попадания 1 млн граждан Украины за черту бедности в результате пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По прогнозам Всемирного банка, в связи с последствиями пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4%, достигнув к концу 2020 года около 23%. Выделенные средства помогут Украине профинансировать безотлагательные мероприятия в сфере социальной защиты по преодолению последствий пандемии COVID-19, предусматривающие экстренные денежные выплаты тем гражданам и домохозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода в результате пандемии. Выплаты семьям с низким уровнем дохода будут осуществляться по действующей программе государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Кроме того, заем поддержит укрепление системы социальной защиты в Украине в последующие годы. По оценкам Всемирного банка, 60% граждан Украины, которые находятся на грани бедности в связи с экономическими последствиями пандемии, пока не являются получателями социальной помощи ни по одной из существующих программам социальной защиты.

Ранее стало известно, что Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на закупку вакцин от COVID-19 и медицинского оборудования.

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Автор: Богдан Слуцкий