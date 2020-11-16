Как оказалось, условия транспортировки сыграли ключевую роль.

Акции компании Pfizer, которая ранее объявила о создании эффективной на 90% потенциальной вакцины, обвалились сегодня. Это произошло после того, как компания Moderna объявила, что ее экспериментальный препарат показал эффективность на 94,5%.

Читайте такжеNewsweek: Что означает, когда "эффективность" вакцины вот COVID-19 составляет 90%?Однако, дело вовсе не в почти 5% разницы в показателях. Как пишет Reuters вся проблема в том, что разработку Pfizer нужно хранить и транспортировать в чрезвычайно холодных условиях. В свою очередь, в Moderna уверяют, что их препарат можно хранить в обычных холодильниках.

"Это очень важно. Возможно, это изменит всю игру. Вакцину Pfizer нужно держать при температуре 70 градусов ниже нуля по Цельсию. Это усложняет логистику производства и транспортировки большого количества доз вакцины", - пояснил аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

9 ноября после новостей о 90%-ной эффективности потенциальной вакцины акции Pfizer подскочили до самого высокого уровня с июля 2019 года. Но сегодня они потеряли 4,1% стоимости. В это время стоимость акций ее немецкого партнера BioNTech сократилась на 12,8%.

Аналитики JPMorgan говорят, что логистика препарата от Moderna, очевидно, менее обременительна. Хотя они ждут объявления точных требований к хранению обеих вакцин. Между тем, акции Moderna выросли на 9%. Акции же британского производителя лекарств AstraZeneca, который еще не опубликовал результаты третьего этапа испытаний своей разработки, сократились на 0,9%.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань