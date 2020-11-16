Акции компании Pfizer, которая ранее объявила о создании эффективной на 90% потенциальной вакцины, обвалились сегодня. Это произошло после того, как компания Moderna объявила, что ее экспериментальный препарат показал эффективность на 94,5%.
Читайте такжеNewsweek: Что означает, когда "эффективность" вакцины вот COVID-19 составляет 90%?Однако, дело вовсе не в почти 5% разницы в показателях. Как пишет Reuters вся проблема в том, что разработку Pfizer нужно хранить и транспортировать в чрезвычайно холодных условиях. В свою очередь, в Moderna уверяют, что их препарат можно хранить в обычных холодильниках.
"Это очень важно. Возможно, это изменит всю игру. Вакцину Pfizer нужно держать при температуре 70 градусов ниже нуля по Цельсию. Это усложняет логистику производства и транспортировки большого количества доз вакцины", - пояснил аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.
9 ноября после новостей о 90%-ной эффективности потенциальной вакцины акции Pfizer подскочили до самого высокого уровня с июля 2019 года. Но сегодня они потеряли 4,1% стоимости. В это время стоимость акций ее немецкого партнера BioNTech сократилась на 12,8%.
Аналитики JPMorgan говорят, что логистика препарата от Moderna, очевидно, менее обременительна. Хотя они ждут объявления точных требований к хранению обеих вакцин. Между тем, акции Moderna выросли на 9%. Акции же британского производителя лекарств AstraZeneca, который еще не опубликовал результаты третьего этапа испытаний своей разработки, сократились на 0,9%.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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