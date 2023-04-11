Замминистра финансов Польши заявил, что для его страны это очень важно, и Варшава хочет быть максимально интегрирована в такого рода проект.

Польша, помимо военного хаба, хочет стать финансовым центром по сбору средств на восстановление Украины.

Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь, пишет RMF 24.

"Точно так же, как Польша играет роль военного хаба, когда речь шла о военной помощи Украине, мы хотели бы, чтобы она играла такую ​​же роль финансового хаба, через который будет проходить финансирование восстановления Украины", - сказал он.

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Собонь отметил, что для Польши это очень важно, и Варшава хочет быть максимально интегрирована в такого рода проект.

Восстановление Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, по оценкам Всемирного банка для восстановления Украины потребуется не менее 411 миллиардов долларов. Эта сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что по состоянию на начало 2023 года Россия в ходе войны нанесла убытков и разрушений Украине на сумму 600-750 миллиардов долларов. Он сказал, что по оценкам украинских экспертов и экспертов Всемирного банка, стадия быстрого восстановления будет стоить 17 миллиардов евро.

Согласно оценкам "Киевской школы экономики", сумма ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по состоянию на февраль 2023 года увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд.

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