А еще вкладчикам будет гарантировано 100 % вложений в любом банке, чтобы люди не переживали за свои деньги.

Украинские власти стараются перевести экономику страны на "военные рельсы". Премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно призывал бизнесменов запускать свои предприятия, если это возможно. А сейчас о новых экономических инициативах рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинцам будут гарантированы 100 % вложений в любом банке, что должно избавить от переживаний за депозит. Для предпринимателей тоже есть выгодное предложение — кредит под 0 % на время военного положения. Дальше ставка поднимется до минимальных 5 %.

"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", — заявил Владимир Зеленский.

Президент выразил надежду, что Верховная Рада поддержит инициативу, ведь в этом нуждаются украинцы. Далее глава государства рассказал о поощрении для бизнеса. Во время военного положения и месяц после него предприниматели смогут брать кредит под 0 %. Далее ставка увеличится, но лишь до минимальных 5 %. Максимальная сумма кредита — 60 миллионов гривен. Такие условия, по мнению президента, позволят брать ссуду бизнесменам из разных сфер.

Напоследок Владимир Зеленский рассказал о важном упрощении для предпринимателей: "Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Так что для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет действовать декларативный принцип: объявил о начале деятельности — и свободно работаешь".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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