В частности, 567 млн грн предусмотрено на финансирование научных исследований НАН Украины.

В принятом государственном бюджете на 2022 год общий объем расходов на научную и научно-техническую деятельность составляет 14,3 млрд гривень, что больше на 17,2%, или 2,1 млрд грн, чем в 2021 году.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

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"В госбюджете на 2022 год расходы для обеспечения деятельности Национального фонда исследований Украины и предоставления им грантовой поддержки предусмотрены в объеме 834 млн грн, что составляет 7,6 % от общего объема финансовой поддержки научной деятельности", ‒ цитирует заместителя министра Романа Ермоличева пресс-служба Минфина.

По его словам, для поддержки проведения научных исследований научными учреждениями в проекте государственного бюджета Национальной академии наук Украины учтены расходы в размере 567 млн гривен.

"Расходы в объеме 331 млн грн будут направлены на улучшение логистического обеспечения украинских антарктических экспедиций, укрепление позиции и усиление роли Украины в международных организациях Системы Договора об Антарктике", ‒ отметил заместитель министра финансов.

Также Ермоличев добавил, что поддержана инициатива президента Украины по развитию научной инфраструктуры Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. На эти нужды в государственном бюджете на 2022 год для Национальной академии наук предусмотрено 190 млн гривен.

Госбюджет-2022:

2 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Согласно закону, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,332 трлн грн, расходы - 1,521 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта. Потребительская инфляция ожидается на уровне 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

Автор: Богдан Слуцкий