За прошедшую неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,4%.

Украинская гривня на текущей неделе незначительно подешевеет по отношению к доллару - до уровня около 27,70/27,90 грн/долл. на наличном валютном рынке.

Об этом заявил старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Читайте такжеВ Украине перестал расти доллар: курс в обменниках

Как говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4–0,6%.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,72 до 27,61 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,74/27,76 до 27,57/27,59 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,65/27,83 до 27,47/27,68 (-0,6%/-0,5%)", - констатировал эксперт.

Актуальный курс

Национальный банк Украины на понедельник, 17 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 17 мая, укрепился на 3 копейки – до 27,70 грн/долл.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий