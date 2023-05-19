Впервые в своих прогнозах Еврокомиссия дала оценку экономической ситуации в Украине как государству, стремящемуся стать членом ЕС. В экономическом прогнозе European Economic Forecast, Spring 2023 говорится, что от падения почти в 30% по итогам 2022 года, украинская экономика может вырасти на 0,6% в 2023 году. А в 2024 году рост может составить 4%, если к этому времени закончится война. В Еврокомиссии также отмечают, что экономика Украины показала большую выносливость к вызовам, чем от нее ожидали.

По этому поводу стоит отметить, что Украина, по классификации Всемирного банка или МВФ, пока идет в группе стран Восточной Европы и Центральной Азии. Европейцы стали в этом плане более гибкими и включили нас в страны, которые находятся на пути к Европейскому союзу. То есть нас рассматривают почти как балканские страны, которые продвинулись немножко выше. Эта классификация будет закрепляться и, думаю, впоследствии во многих других классификациях мы будем принадлежать к европейской экономике.

Что касается прогнозов, я не считаю их радужными. Фактически глубина падения украинской экономики была в 2022 году огромной. И надо принимать во внимание такое понятие, как отталкивание от низкой статистической базы сравнений. Простыми словами, если у вас, например, производство автомобилей снизилось до одной штуки, то выпуск двух – это уже рост. Поэтому здесь - вопрос в статистической базе сравнений. Она настолько низкая, что любая активность будет отражаться на небольшом росте. Поэтому данные, которые предоставляет Еврокомиссия, это такой авансовый прогноз, реверанс украинской экономике.

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Если говорить о росте в 2024 году, я так понимаю, что Европейская комиссия уже закладывает модель послевоенного роста. Однако, на мой взгляд, любые темпы экономического роста Украины на уровне меньше, чем 8-10%, это, условно говоря, экономический саботаж и профанация.

Мы настолько сильно упали, что нам необходима экономическая модель опережающего роста. Это нужно для того, чтобы украинцы возвращались из-за границы на родину. Они будут это делать, если будет происходить динамическое восстановление экономики. А 4% - это крайне низкие показатели. До войны мы росли на 3,5%, а 4% после войны, с учетом того, что будут идти процессы восстановления, будут инвестиции в инфраструктуру, жилья, социальных объектов, энергетики, транспорта и т.д., это абсолютно недостаточный показатель. Мы должны перейти к модели опережающего роста. Наша экономика в течение ближайших пяти лет после войны должна расти на уровне 8-10%.

Если подытожить, я бы сказал так: во-первых, надо радоваться тому, что, с точки зрения экономической ментальности, мы уже европейская экономика. То есть ментально нас уже включают в Европейское экономическое пространство. Это, в принципе, позитив, и этому надо радоваться.

Во-вторых, тот факт, что вообще на 2024 год вкладывается рост, означает, что в аналитических моделях европейцев война либо закончится, либо перейдет на некий уровень низкой интенсивности. Этому тоже надо радоваться в том смысле, что ожидается восстановление.

И еще один важный момент заключается в том, что, несмотря на все это, нам надо поработать над "домашним заданием", чтобы создать экономическую модель опережающего роста на уровне 8-10% в год. Европейцы здесь нам ничем помочь не смогут. Они могут дать помощь в виде технологий, оборудования, финансов, но они не придумают за нас образ будущей Украины. Это мы должны сделать сами.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"