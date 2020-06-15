Украине не стоит вводить второй уровень пенсионной системы – Международная организации труда

Приводятся последствия полной или частичной приватизации пенсий: уровень охвата этими пенсиями не увеличился.

Общеобязательное накопления пенсий то есть второй уровень пенсионной системы или как его еще называют приватизация пенсий имеет ряд недостатков. Как показывает опыт других стран, единственный кто получил пользу от этой реформы – финансовый сектор.

Об этом в материале 24 канала заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.

Он отмечает, что еще в 1980-х годах в некоторых странах Латинской Америки началось внедрение второго уровня пенсионной системы. Первой тогда стала Чили. Впоследствии присоединились Перу, Аргентина, Колумбия и другие. Еще 14 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, уже после развала социалистического блока, присоединились к внедрению второго уровня. По информации на 2018 год, 18 стран из этих 30 отменили приватизацию пенсионной системы.

«Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от введения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей», – замечает Сергей Савчук.

Он приводит последствия полной или частичной приватизации пенсий: уровень охвата этими пенсиями не увеличился. То есть он или оставался на том же уровне, или же уменьшился; размер пенсионных выплат сократился. Увеличилось как гендерное неравенство, так и неравенство в доходах; расходы на передачу управления в частные фонды вторичной системы были значительными; застрахованные лица, которые хотели перейти из одного частного фонда в другой, должны были нести непомерные затраты; высокие административные расходы самих пенсионных фондов несравненно выше административных расходы государственного пенсионного фонда; потеря государством рычагов управления. Передача регуляторных и надзорных функций перешла к частным пенсионным фондам.

Эксперт добавляет, что на основе проанализированных данных этих стран, нет оснований ожидать, что введение второго уровня в Украине принесет другой, лучший результат. Зато, все те негативные последствия, с которыми столкнулись указанные страны, могут стать реальностью и для нашей страны.

Савчук приводит страны которые приватизировали пенсионные системы: в Латинской Америке: Чили, Перу, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Боливия, Мексика и Венесуэла, Эль, Никарагуа, Коста-Рика и Эквадор, Доминиканская Республика, Панама; в Восточной Европе и бывшем СССР: Венгрия, Казахстан, Хорватия, Польша, Латвия, Болгария, Эстония, Россия, Литва и Румыния, Словакия, Македония, чехия, Армения; в Африке: Нигерия и Гана.

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