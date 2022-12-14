Средства будут направлены на финансирование наиболее насущных расходов госбюджета.

Сегодня, 14 декабря, Украина получила последний транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной, восьмой, программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро.

"С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с негативными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Спасибо коллегам из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Кредитные средства МФП будут направлены на финансирование наиболее насущных расходов госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.

Также в Минфине напомнили, что первый транш в 2 млрд евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш объемом 2,5 млрд евро поступил в госбюджет Украины в ноябре 2022 года.

Война в Украине и помощь ЕС:

В октябре Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

10 декабря 2022 года Совет Евросоюза достиг согласия относительно пакета финансовой помощи для Украины на 2023 год. Предложение Еврокомиссии согласовали через письменную процедуру и подадут в Европарламент на утверждение.

11 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Европейский Союз принял решение о выделении Украине новой макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

Решение было принято несмотря на вето Венгрии, которая блокировала выделение Европейским Союзом пакета этой помощи для Украины.

Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро. После этого премьер Венгрии Виктор Орбан попытался убедить, что его страна не прибегает к шантажу, хоть и заблокировала макрофинансовую помощь ЕС для Украины.

Впоследствии Венгрия сняла свое вето в обмен на определенные привилегии.

12 декабря появилась информация о том, что ЕС увеличит спецфонд, через который оказывается помощь Украине.

13 декабря все страны Евросоюза поддержали предоставление 18 миллиардов евро помощи Украине.

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