Отмечается, что уменьшение среднего размера субсидии связано с проведением перерасчета из-за уменьшения цен на природный газ для населения.

В феврале 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3 млн граждан, а ее средний размер уменьшился на 33% по сравнению с январем и составил 1483 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

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Отмечается, что уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь из-за уменьшения цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года.

«При расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за куб. м. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 составила почти 7,8 млрд гривен», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. м и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд гривен, отметили в министерстве.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в январе 2021 года общие выплаты по субсидиям увеличились на 1 млрд грн - до 7,5 млрд грн.

По данным Минсоцполитики, в декабре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 3,047 млн граждан, а ее средний размер по сравнению с ноябрем увеличился менее чем на 1% и составил 1615,39 грн.

9 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

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Автор: Анна Бредихина