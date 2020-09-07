Задолженность ФГВФЛ перед правительством составляет 48,1 миллиарда гривень.

Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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В НБУ отметили, что ФГВФЛ вынужден был привлекать кредиты от правительства и Национального банка Украины.

Задолженность Фонда

Задолженность Фонда по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн. Займы должны быть погашены до 2031 года.

"После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов. Во время заседания Совет рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов через конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства", - отметили в НБУ.

"Задолженность Фонда в части, соответствующей начисленным процентам по векселям, будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений, а также за счет средств, которые поступят Фонду как кредитору по выплаченным им гарантированным суммы вкладчикам. Погашение задолженности в части номинала векселей будет осуществляться за счет накопленных избыточных средств Фонда гарантирования вкладов, которые превышают сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и которые не ниже 2,5% от общего гарантированной суммы вкладов", - рассказали в Нацбанке.

Реструктуризация долгов

В НБУ добавили, что реструктуризация долгов Фонда позволит повысить сумму гарантированных государством вкладов до 600 тысяч грн. Для этого необходимо будет внести соответствующие изменения в законодательство.

План реструктуризации долгов Фонда должен привести к восстановлению платежеспособности ФГВФЛ до конца 2021 года, как того требует подписанный в июне текущего года Меморандум с Международным валютным фондом.

Также Совет по финстабильности согласовал план вхождения Ощадбанк в ФГВФЛ с 1 января 2021 года.

«Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов. Это предложение Совета по финансовой стабильности также требует имплементации на уровне закона», - говорится в сообщении.

Фонд гарантирования вкладов

Как сообщает Wikipedia, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — учреждение, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков на Украине.

Фонд был создан по Указу Президента Украины «О мерах по защите прав физических лиц — вкладчиков коммерческих банков Украины» № 996/98 от 10 сентября 1998 года. При этом начальный размер возмещений составлял 500 грн. Функционирование этого института до 2012 года было урегулировано Законом Украины «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц». С 21 сентября 2012 г. деятельность системы регулируется Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Согласно Ст. 26 Закона Фонд гарантирует каждому вкладчику в каждом банке возмещение средств по вкладам, включая проценты по состоянию на день начала процедуры выведения банка из рынка, но не больше максимальной суммы гарантирования, принятой на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к Реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

Закон о гарантировании вкладов физлиц

28 августа 2020 года большая палата Конституционного суда закрыла производство по делу о конституционности отдельных положений закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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Автор: УНИАН