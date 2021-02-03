Правительство сформировало соответствующий график на первый квартал 2021 года.

Кабинет министров каждую неделю рассматривает по четыре-пять нормативно-правовых актов или проектов законов, которые касаются европейской интеграции, и намерен продолжать эту практику в дальнейшем.

Об этом во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, правительство сформировало соответствующий график на первый квартал 2021 года и чётко понимает, что будет делать в этом году.

"Это и вопрос железнодорожных перевозок, интеллектуальной собственности, интегрированного управления границами, безопасности игрушек, водоотведения сточных вод, энергоменеджмента, качества сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наша цель неизменная – мы движемся к внутреннему рынку Европейского Союза и должны достичь четырех свобод: движения товаров, людей, услуг и капитала", - сказал он.

Что этому предшествовало

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

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Автор: Дмитрий Шварц