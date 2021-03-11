Кабинет министров передал Фонду государственного имущества на приватизацию восемь государственных предприятий.
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Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Речь идёт о ГП "Экотрансэнерго", Харьковском промышленно-торговом предприятии, Государственном научно-технологическом производственном предприятии "Вереск", ГП "Расчетно-клиринговый центр", ГП "Полупановский карьер", ГП "Партнерский фонд", ГП "Промышленно-металлургический консалтинг", ГП "Госимформаналитика".
На сегодня только три предприятия из предложенного перечня являются активными (ГП "Экотрансэнерго", Харьковское промышленно-торговое предприятие, ГП "Госимформаналитика"), а остальные не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. За девять месяцев 2020 года ГП "Экотрансэнерго" и "Харьковское промышленно-торговое предприятие" получили убыток на общую сумму 6,1 миллиона гривень, что на 68,4% больше, чем за девять месяцев 2019 года. Кроме того, ГП "Экотрансэнерго" имеет задолженность по выплате заработной платы, которая составляет более 2,2 миллиона гривень.
Что этому предшествовало
- В 2021 году от приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 12 миллиардов гривень, из которых 3 миллиарда гривень - от малой приватизации, 9 миллиардов гривень – от большой приватизации.
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