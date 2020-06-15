Стало известно, сколько ФОПов обратились за помощью по частичной безработице

Прием документов от физлиц-предпринимателей, не имеющих наемных работников, на получение финансовой помощи начался 9 июня.

В Украине уже около 16 тыс. физлиц-предпринимателей, не имеющих наемных работников, подали документы на получение финансовой помощи по частичной безработице.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, прием документов ФОПов-единоличников для оформления помощи на себя начался 9 июня, после вступления в силу соответствующего постановления правительства.

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"По состоянию на 15 июня для получения помощи по частичной безработице обратились почти 16 тысяч физических лиц-предпринимателей, не имеющих наемных работников. Сейчас 1317 из них получили положительное решение о предоставлении выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пакетов документов подано в трех областях: Сумской - 3730, Харьковской - 1966, Черновицкой - 1538.

В ближайшие дни Минэкономики ожидает роста количества удовлетворенных заявок.

Как сообщал УНИАН, Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн. Из них 4,7 млрд грн будут направлены на выплаты по частичной безработице.

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