По словам премьера, проект бюджета максимально учитывает потребности людей.

Проект Государственного бюджета на 2021 год, который Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады, является оптимальным и реалистичным в плане его выполнения.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Это оптимальный бюджет, оптимизированный документ, который максимально учитывает потребности людей и является реалистичным в плане выполнения», - сказал он.

"Это оптимальный бюджет", - заявил Шмыгаль

Приоритеты госбюджета

По словам премьера, приоритетами бюджета на 2021 год является поддержка медицины, образования, социальной защиты, бизнеса, обороны и безопасности, строительства дорог.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

В Минфине назвали главные показатели бюджета-2021.

Вечером 14 сентября 2020 года проект госбюджета-2021 был зарегистрирован в парламенте.

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Автор: Дмитрий Шварц