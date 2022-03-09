Подавляющее большинство соцвыплат в нашей стране осуществляется в безналичной форме, отметили в Государственной налоговой службе.

Представители бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере продажи товаров и услуг, должны обеспечить гражданам возможность рассчитываться по безналу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Telegram.

"ГНС обращает внимание субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере продажи товаров, общественного питания и услуг, на обязанность обеспечить возможность потребителям осуществлять расчеты в безналичной форме с применением электронных платежных средств", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подавляющее большинство пенсионных выплат и выплат заработной платы, социальных выплат в Украине осуществляется в безналичной форме - перечислением средств на платежные средства (платежные карточки).

Напомним, утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Позже Верховная Рада проголосовала за введение на украинской территории военного положения.

Государственный "Ощадбанк" в связи с введением военного положения ввел для клиентов-физических лиц кредитные каникулы с 1 марта по 31 мая 2022 года.

В Офисе президента призвали граждан Украины рассчитываться по возможности банковскими карточками, а не наличными, поскольку сейчас наличные сложно перевозить по стране.

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