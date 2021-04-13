Налоговая служба за январь-март дополнительно направила в бюджет 18 млрд грн налоговых поступлений.

Государственная налоговая служба в январе-марте 2021 года увеличила поступления налога на добавленную стоимость в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, благодаря этому в бюджет дополнительно поступило 18 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Налоговой службы со ссылкой на главу ведомства Алексея Любченко.

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«Все слышали про скрутки с НДС. Но на казначейском счете мы имеем НДС по итогам первого квартала в 1,5 раза больше, чем это было в прошлом году. И это не предел. Я не считаю это успехом, ведь впереди еще много работы. Особенно, когда понимаем, что только 40% потребительских расходов проходит через фискальный чек, а 60% потребления государство не контролирует. А это является одним из главных резервов, если не главным, поступлений в бюджет», - цитирует Любченко пресс-служба.

Он добавил, что за первый квартал 2021 года в бюджет дополнительно поступило 18 млрд грн.

"Такие результаты достигнуты при фактическом отсутствии роста экономики", - отметил Любченко.

Что этому предшествовало

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-марте в общий фонд государственного бюджета поступило 219,7 млрд грн, роспись выполнена на 104,7%.

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Автор: Богдан Слуцкий