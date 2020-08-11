Из-за карантина прибыль госбанков уменьшилась – Минфин

С начала года кредитный портфель банков госсектора уменьшился на 1,5 млрд гривень.

В первом полугодии 2020 года 4 госбанка получили 16,2 млрд грн прибыли - это на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Резервы банков

"Уменьшение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков", - пояснили в Министерстве финансов.

Отмечается, что с начала года кредитный портфель банков госсектора уменьшился на 0,7% (1,5 млрд грн).

Последствия карантина

"Во втором квартале 2020 года на фоне пандемии COVID-19 банки наблюдали снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 миллиарда гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В то же время наблюдается рост объема средств клиентов на обслуживании банковской системы государственного сектора. За I полугодие 2020 году их объем вырос на 10%, или на 58,6 млрд грн (за второй квартал - на 3,6%, или на 23,3 млрд грн).

Зарплаты глав госбанков

С 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.

29 апреля Кабинет министров ограничил суммой в 47 тысяч гривень уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов на период с апреля и до конца карантина.

В тот же день, 29 апреля 2020 года, Кабинет министров Украины рекомендовал ограничить заработные платы руководителей и членов набсоветов государственных банков до десяти минимальных зарплат, что составляет 47 230 гривень, с апреля и до конца карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса в стране.

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