Деньги были инвестированы в новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ), который ввели на комбинате.

Группа "Метинвест" инвестировала около 50 миллионов долларов в новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ), который ввели на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Это один из крупнейших проектов на горнодобывающих предприятиях компании за последнее десятилетие.

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", комплекс ЦПТ расположен в карьере. Он представляет собой систему подземных и наземных конвейеров и состоит из двух трактов – нового Восточного и существующего Западного. Руду добывают в забое, грузят экскаваторами в автосамосвалы, которые привозят ее в перегрузочный пункт, где руда дробится на крупные куски. После дробления система подземных конвейеров Восточного и Западного трактов доставляет руду на поверхность карьера, где она проходит среднее и мелкое дробление, а затем отправляется на обогащение. Путь с 300-метровой глубины до поверхности карьера руда преодолевает за 15 минут.

"Проект ЦПТ – один из наиболее масштабных проектов на горнодобывающих предприятиях Группы Метинвест. Перспективная технология позволит Ингулецкому ГОКу строить долгосрочные планы по добыче железной руды. Кроме того, предприятие значительно снизит нагрузку на окружающую среду за счет эксплуатации конвейерного транспорта, использования современной аспирационной установки и сокращения времени работы двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов. После запуска комплекса комбинат планирует транспортировать с его помощью около 40 тысяч тонн руды в сутки", - отметил Генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

По данным "Метинвеста", строительство комплекса длилось шесть лет. За это время были выполнены горно-капитальные и строительные работы, смонтировано основное технологическое и вспомогательное оборудование. Все работы автоматизированы – это позволяет контролировать абсолютно все параметры оборудования, утверждают в компании. Также на ЦПТ установлена автоматизированная аспирационная установка, которая очищает воздух от пыли.

Как сообщают в "Метинвесте", запуск комплекса циклично-поточной технологии позволяет быстрее доставлять руду с нижних горизонтов карьера и уменьшает использование в работе автосамосвалов. Маршрут самосвалов сокращается на 10%, что дает возможность снизить себестоимость транспортировки руды. Кроме того, за счет экологически чистого и экономичного конвейерного транспорта в карьере снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, операционные и эксплуатационные затраты, утверждают в компании.

"Мы продолжаем модернизировать транспортную инфраструктуру на горно-обогатительных комбинатах Метинвеста. Крупнейший проект по строительству ЦПТ завершен на Ингулецком ГОКе, а на подходе – подобная технология на Северном ГОКе. Современные экологичные комплексы позволят Метинвесту повысить эффективность производства и снизить себестоимость сырья, чтобы обеспечить конкурентное преимущество нашей продукции на мировом рынке", - отметил Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Ингулецкий ГОК – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины. Специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Комбинат добывает более 30 миллионов тонн железной руды и производит около 12 миллионов тонн железорудного концентрата в год.

Автор: Григорий Бондарь