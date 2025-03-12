Группа Метинвест, вместе с совместными предприятиями, стала крупнейшим экспортером Украины 2024 года по версии Forbes Ukraine. Издание составило рейтинг 50 компаний, которые внесли весомый вклад в популяризацию бренда Made in Ukraine во всем мире и поддержку отечественной экономики. В первую пятерку крупнейших экспортеров в ГМК также вошли "АрселорМиттал Кривой Рог", Ferrexpo и "Интерпайп".

Основой для формирования рейтинга стали данные об экспортных операциях от крупнейших компаний Украины и из таможенной базы ImportGenius, а также производственная и другая отраслевая статистика. По подсчетам Forbes Ukraine, экспорт продукции украинского ГМК в 2024 году составил $7,3 млрд, а объем экспорта Метинвеста вместе с совместным предприятием "Запорожсталь" - до $3,9 млрд. Компания реализует железорудное сырье, плоский прокат, стальные полуфабрикаты в 51 стране мира. В 2024-м Метинвест вышел на рынки Индии (уголь), Швеции и Норвегии (железорудное сырье).

Среди факторов, которые в прошлом году влияли на экспорт продукции ГМК - восстановление доступа к черноморским портам и падение цен. А в число крупнейших стран-импортеров украинской металлопродукции и железорудного сырья вошли Польша, Китай, Болгария, США и Словакия.

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"Наша экспортная стратегия очень не изменилась. Есть основные рынки - Украина, страны ЕС, куда мы поставляли более 50% продукции до полномасштабного вторжения. И есть остальные, так называемые балансовые рынки, для которых присущ более оппортунистический подход поставки. Когда нам выгодно, мы туда идем, а когда невыгодно - не идем. Для железорудного сырья, опять же, наши главные рынки - страны ЕС. И мы расширили географию: вышли в Скандинавию, страны Северной Европы", - рассказал гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью Forbes Ukraine.

Как известно, Метинвест заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.