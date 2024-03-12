Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро - 41,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 марта, вырос на 10 копеек - до 38,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 24 копейки и составляет 42,34 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,70 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 11 копеек - до 38,61 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 9 копеек и составляет 42,29 грн/евро (курс продажи - 42,13 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 12 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,38 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 41,96 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 26 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 15 марта будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,80 до 38,85 грн/долл, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,90 до 38,75 грн/долл.

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