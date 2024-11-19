Курс гривны к евро установлен на уровне 43,69 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 20 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, немного потеряла позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,69 гривен за один евро. Таким образом, гривна ослабилась на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,29/41,31 грн/долл., евро - 43,66/43,67 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 19 ноября вырос на 5 копеек и составляет 41,66 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 44,20 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Украинский экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что до конца текущего года евро не опустится ниже 1 доллара, ведь политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может поставить под вопрос привлекательность доллара. Эксперт отметил, что до конца года можно ожидать дальнейшей девальвации гривны.

Вас также могут заинтересовать новости: