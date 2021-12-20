Давление сохраняется со стороны высоких цен на энергоносители, ухудшения глобальных настроений инвесторов, а также рисков, вызванных штаммом Омикрон.

Курс гривни до конца текущей недели может снизиться до 27,5 грн/долл. ввиду преобладания негативных факторов.

Такое мнение выразил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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"Ожидаем движение курса гривны в диапазоне 27,25-27,35 гривен за доллар, при этом, ввиду преобладающих негативных факторов склоняемся к продолжению ослабления гривны в течение недели до 27,5 гривен за доллар. Полагаем, что НБУ будет сдерживать движение гривны при приближении к этой отметке", - сказал Шевчишин.

Эксперт отметил снижение активности на валютном рынке, и, по его словам, существующие факторы при таком сужении активности могут оказать сильное влияние на ход торгов.

"С одной стороны, рынок ожидает поступление валюты под зарплаты, премии, а также под налоговые выплаты и закрытие различных внутренних обязательств. С другой стороны, есть ожидания возмещения НДС экспортерам, что снизит необходимость последним продавать свою валюту. Также рынок ожидает появление бюджетных средств подрядчикам, которые могут размещать свободные ресурсы до окончания праздников в валюте", - говорит аналитик.

Кроме того, по словам Шевчишина, давление на гривну сохраняется со стороны высоких цен на энергоносители (стоимость газа в Европе достигла 1900 долларов), ухудшения глобальных настроений инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а также рисков, вызванных штаммом "Омикрон". На этом фоне нерезиденты могут возобновить вывод валюты из Украины.

Курс на 20 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 20 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий