Сейчас влияние инфляции на экономику является контролируемым, отмечает банкир.

Сохранение учетной ставки на уровне 13% обеспечивает максимально лояльные условия для малого и среднего бизнеса по государственным кредитным программам, а также предусматривает их дальнейшее совершенствование.

Об этом сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус Банка" Оксана Шульга. "Сейчас влияние инфляции на экономику является контролируемым. А на фоне позитивных новостей о выделении странами G7 кредита на $50 млрд фактически поддержит экономику и позволит направить усилия на ее дальнейшее развитие, в том числе и на государственные кредитные программы для малого и среднего бизнеса. И самое главное: украинские предприниматели избавились от части естественных страхов о том, что будет в 2025 году, вернувшись в плоскость развития собственного дела", - отметила Шульга.

По ее словам, с января по ноябрь более 65% всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу приходится именно на государственные программы, и около 35% являются целевыми кредитами коммерческих банков на приобретение основных средств бизнеса:

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"Как и в прошлом году, именно государственные кредитные программы стимулируют развитие банковского кредитования, что является крайне важным в непростых условиях войны".

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31 октября стало известно, что правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Как сообщил тогда глава НБУ Андрей Пышный, это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что полученный от МВФ транш на 1,1 миллиарда долларов и одобренная странами G7 заем на более 50 миллиардов долларов могут решить вопрос насыщения бюджета и сокращения разрыва между расходами и доходами.

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