Владельцы криптокошельков часто оказываются под прицелом злоумышленников, которые распространяют программы, замаскированные под легитимные приложения.

Специалисты международной компании ESET, специализирующейся на разработке антивирусного программного обеспечения, рассказали о самых распространенных схемах мошенничества на рынке криптовалют и дали советы пользователям, как от них защититься.

Так, по данным экспертов, относительная анонимность этой валюты позволяет хакерам совершать незаконный майнинг и кражу криптовалюты.

Незаконный майнинг криптовалюты

Новые монеты создаются с помощью процесса майнинга, который требует значительной вычислительной мощности и может быть очень дорогим. Для этого, как правило, используются графические процессоры или специализированное оборудование ASIC, которое лучше подходит для создания новых монет, чем центральные процессоры. Рост цен на криптовалюту и желание заработать на этом привело к увеличению спроса на графические процессоры для майнинга, что в конечном счете подняло стоимость на них.

Как отмечают в ESET, это вызвало интерес у многих киберпреступников, которые стремятся заработать, не вкладывая собственные деньги в специальное оборудование.

Так, распространенным стал криптоджекинг, во время которого злоумышленники незаконно используют вычислительные ресурсы для майнинга монет. Это не новый метод, однако сегодня он остается распространенной угрозой даже для пользователей, у которых нет специализированного оборудования для майнинга.

В ESET поясняют, что, как правило, для поиска жертв киберпреступники распространяют вредоносные майнеры под видом поддельных копий легитимного программного обеспечения или отправляют опасные ссылки для загрузки обновлений приложений. Кроме того, мошенники могут предложить использовать часть вычислительных мощностей жертвы для майнинга в обмен на новые монеты. Такие схемы быстрого обогащения часто распространяются в социальных сетях.

Кража криптовалюты

Криптовалюты хранятся в кошельках, которые часто становятся целью киберпреступников. Для хранения монет существуют физические и онлайн-кошельки. Физические кошельки похожи на USB-накопители и работают в автономном режиме, обеспечивая тем самым лучшую защиту цифровой валюты. Онлайн-кошельки в виде приложений подключены к интернету, устройству пользователя или сервера поставщика услуг.

По данным ESET, владельцы криптокошельков часто оказываются под прицелом злоумышленников, которые распространяют программы, замаскированные под легитимные приложения. Даже физические кошельки не полностью защищены, поскольку их нужно хотя бы иногда подключать к компьютеру для перевода монет.

Кроме того, существует возможность загрузки вредоносного программного обеспечения на компьютеры жертв для перехвата передачи монет или ключей. Если неавторизованные пользователи получат доступ к кошельку, защищенному ненадежным PIN-кодом, они смогут также осуществить кражу криптовалюты.

Для того чтобы обезопасить себя и свои сбережения от мошенников, специалисты ESET рекомендуют пользователям быть осторожными и не пренебрегать основными правилами кибербезопасности:

постоянно обновлять устройства и использовать надежное решение по безопасности, поддерживающее функцию: "Безопасность онлайн-платежей";

перед загрузкой криптокошелька посетить официальный сайт сервиса и узнать о наличии приложения;

при загрузке криптокошелька с Google Play проверить количество загрузок, его рейтинги и отзывы;

использовать многофакторную аутентификацию для дополнительной защиты криптокошелька;

быть внимательными при вводе фразы и ключа восстановления криптокошелька;

вводить адрес кошелька вручную, не используя копирование и вставку;

узнать, предлагает ли поставщик приложения защиту или страхование пользователей на случай потери средств.

Справка УНИАН. Компания ESET – эксперт в области защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ІТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.