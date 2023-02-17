7,5 млн из этой суммы предназначены, в частности, для обучения и обеспечения оборудованием украинских саперов.

Канада выделит более 21 миллиона канадских долларов (16 млн долларов США) на реализацию проектов в Украине. Средства распределят между шестью проектами.

"Вклад Канады в размере более 21 миллиона долларов в финансирование проектов направлен на укрепление безопасности, подотчетности и стабилизации Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", - говорится на сайте канадского правительства.

Большую часть из выделенной суммы получит компания Tetra Tech. Ей выделят 7,5 млн долларов, предназначенных для обучения и обеспечения оборудованием украинских саперов. Кроме того, деньги пойдут на повышение информированности украинского населения о минной опасности.

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Около 5 млн долларов получит Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта. Эти средства будут направлены на поддержку жертв сексуального насилия и помощь правоохранительным органам в документировании подобных преступлений.

Кроме того, 4,8 млн долларов направят организации Alinea International, которая вовлечена в реформирование Нацполиции в военном контексте. Еще 3 млн долларов перечислят на счет Немецкого фонда Маршалла США для поддержания украиснких медиа и гражданского общества на освобожденных территориях.

Отмечается, что остаток средств распределят между программой поддержки Украины ОБСЕ и организацией "Женские инициативы за гендерную справедливость".

Война в Украине: роль Канады

В конце января Канада пообещала передать Украине 4 танка Leopard 2 и отправить канадских военных в помощь странам Европы для обучении украинских военных. Уже 6 февраля в Польшу прибыл первый из обещанных танков.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator в рамках военной помощи для отражения российской агрессии.

Кроме того, в начале февраля правительство Канады ввело новые санкции против России из-за ее полномасштабной войны против Украины. В новый список попали 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

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