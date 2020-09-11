Правительство на постоянной основе принимает меры по поддержке граждан, пострадавших в антитеррористической операции.

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 280 тыс. грн семьям 7 погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и 8 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Читайте такжеКабмин выделил 300 миллионов гривень на жилье для переселенцев и участников АТО/ООС

«Правительство на постоянной основе принимает меры по поддержке граждан, пострадавших в антитеррористической операции, и членов их семей. В целом в 2020 году правительством принято 7 решений о предоставлении такой помощи на сумму 119 млн 920 тыс. грн», - отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

Статус участников боевых действий

4 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (регистрационный номер 2045-1).

23 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам.

Законом предусмотрено предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН