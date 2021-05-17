Решение принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании уволил Светлану Панаиотиди с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Об этом сообщила сама Панаиотиди на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая после окончания отпуска... Кабмин только что проголосовал", – написала она.

Когда Панаиотиди пришла в Минэкономики

Кабмин назначил Светлану Панаиотиди заместителем министра экономики с 11 сентября 2019 года.

До этого она с июня 2015 года работала в Антимонопольном комитете Украины, где, в частности, занимала должность государственной уполномоченной.

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Автор: Дмитрий Шварц