Курс гривни к евро установлен на уровне 31,88 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,88 грн/евро, таким образом гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,84/27,86 грн/долл., к евро - на уровне 31,75/31,77 грн/евро.

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Курс 10 февраля:

Национальный банк Украины на четверг, 10 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.