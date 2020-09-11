Инфляция в Украине в августе ускорилась до 2,5% в годовом измерении с 2,4% в июле.

Потребительскую инфляцию в августе, которая ускорилась до 2,5%, но осталась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п, сдерживало замедление роста цен на продукты питания.

Читайте такжеВ Украине ускорился рост цен: что подорожало больше всего

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Продолжил замедляться рост цен на продовольственные товары (до 3,3% г/г). В частности, низкими темпами дорожало большинство молочных и мучных изделий, продукты из рыбы и безалкогольные напитки. Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, замедлилось падение цен на непродовольственные товары (до 0,2% г/г). Это обусловлено как ослаблением гривни в предыдущие месяцы, так и реализацией отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей. Меньшими темпами падали цены на бытовую технику и электронику. Ускорился рост стоимости автомобилей, лекарств и других медицинских товаров. Зато увеличилось падение цен на другие товары не первой необходимости - одежду и обувь, посуду, домашний текстиль.

Как сообщила пресс-служба, темпы роста стоимости услуг незначительно замедлились (до 8,2% г/г). Слабый спрос и усиление карантина в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка. Замедлился также рост стоимости медицинских услуг. Зато в результате реализации отложенного спроса стремительно сократились темпы падения цен на туристические услуги.

В сообщении отмечается, что фактическая потребительская инфляция остается ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п., однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в августе 2020 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2019 года - составила 2,5%, что выше на 0,1 п.п. по сравнению с июлем текущего года.

В месячном измерении цены снизились на 0,2%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Максим Удочкин