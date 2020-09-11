По словам Виктора Ляшко, благодаря введенному в марте карантину удалось спасти тысячи жизней.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что благодаря веденному в Украине карантину удалось спасти множество жизней.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - заявил Ляшко.

Он напомнил, что весной, когда в Европе уже наблюдался коллапс с количеством заболевших, в Украине фиксировались лишь единичные случаи заражения.

"Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры", - сказал Ляшко.

Карантин в Украине

26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до 1 ноября.

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садов, школ и др.).

С 14 сентября в Украине вступит новое карантинное зонирование, согласно которому Киев окажется в "оранжевой" зоне.

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Автор: Екатерина Лиманская