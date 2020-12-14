В то же время Корниенко не назвал конкретное ожидаемое количество голосов.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что у их фракции "достаточно" голосов за принятие проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции "СН".

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Отвечая на вопрос, сколько во фракции есть голосов за бюджет, депутат сказал: "Достаточно. Завтра увидите".

При этом он не назвал конкретное ожидаемое количество голосов.

"Я готов за этот бюджет голосовать", - добавил Корниенко.

Госбюджет-2020: Что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

9 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент будет рассматривать проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.

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Автор: Татьяна Поляковская