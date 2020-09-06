Одним из важных направлений будет финансирование обороноспособности Украины, говорит нардеп.

Тремя основными направлениями в проекте госбюджета на 2021 год должны стать здравоохранение, социальные стандарты и обороноспособность.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

Депутат отметил, что это будет "лучший план, где будут и расходы, и доходы бюджета прописаны". Всего в проекте госбюджета будет три ключевых вопроса.

"Первое - достаточное количество расходов на здравоохранение, потому что у нас эпидемия коронавируса, и непонятно, что с этим будет в следующем году. Очевидно, что карантинные мероприятия будут долговременными, и эпидемия будет гулять по миру еще в следующем году. Второй вопрос - это социальный стандарт, потому что у меня есть законопроект, который предусматривает увеличение прожиточного минимума до 40% от средней зарплаты. Третье - это вопрос обороноспособности, обеспечение нашей армии - оно точно должно расти, а не уменьшаться".

Госбюджет-2021: что известно

Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

Министерство финансов готовит проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

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Автор: Юрий Годован