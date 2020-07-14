GOLAW успешно защитила интересы компании Evyap Trading Ukraine в налоговом споре

GOLAW успешно защитила интересы международной компании ООО «ЭВЬЯП ТРЕЙДИНГ УКРАИНА» - лидера по производству косметических средств - в споре с налоговым органом о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений, вынесенных на сумму более 65 миллионов гривен.

Главным основанием начисления штрафных санкций стали безосновательные выводы налогового органа о якобы бесплатном использовании компанией торговых марок своей материнской компании-нерезидента при реализации товаров. Кроме того, компанию обвиняли в опосредованном предоставлении рекламных услуг нерезиденту через использование украинской компанией торговых марок нерезидента в рекламе. Такие выводы стали основанием для увеличения налогового дохода компании на сумму в размере 4-х процентов от общего объема реализованных товаров и доначисления налоговых обязательств по НДС.

Юристам GOLAW удалось опровергнуть незаконные решения налогового органа и доказать необоснованность и беспочвенность выводов налогового органа, которые фактически имели характер предположений и противоречили не только положениям Налогового кодекса, но и нормам гражданского законодательства относительно порядка использования торговых марок при реализации товаров и в рекламе.

Над проектом работали юристы практики налогового права GOLAW: партнер, руководитель практики Ирина Кальницкая и старший юрист Елена Сулима.

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GOLAW - международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Клиентами фирмы являются представители среднего и крупного бизнеса, среди которых отечественные и международные компании, а также частные клиенты и инвесторы, которые ведут бизнес в Украине или планируют выход на украинский и / или иностранные рынки.

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