Из-за мошеннических схем со "скрутками" НДС бюджету наносится ущерб в десятки миллиардов гривен в год.

В Сети появился разъясняющий видеоролик, где рассказывается о функционировании схем по "скруткам" НДС и борьбе с ними.

Ролик выложен на Facebook-странице главы ГФС Вадима Мельника.

Указывается, что из-за мошеннических схем со "скрутками" НДС бюджету наносится ущерб в десятки миллиардов гривен в год. В то же время ГФС совместно с Государственной налоговой службой за первые месяцы 2021 года удалось уменьшить ежемесячный размер "скруток" более чем на 1 млрд грн.

"Правонарушения в сфере налогообложения наносят значительный ущерб всему обществу через недоплаченные зарплаты, пенсии, субсидии, недофинансированную медицину и инфраструктуру. По данным статистики, каждая пятая гривна НДС, которая уплачивается конечным потребителем за любой товар, вымывается из легального экономического оборота в пользу дельцов, которые занимаются мошенничеством в сфере налогообложения.

Речь идет о так называемых "скрутках" НДС, то есть финансовых махинациях, которые позволяют предприятию получать фиктивный налоговый кредит по НДС или наоборот "продавать" его. Тем самым мошенники присваивают дополнительную прибыль за счет нанесения ущерба государству и добросовестным налогоплательщикам.

Противодействие налоговым "скруткам" была определена одной из основных задач Государственной фискальной службы во время моего назначения на должность главы ведомства. Первые результаты уже есть: в течение первых месяцев 2021 нам удалось уменьшить ежемесячный объем НДС-"скруток" более чем на 1 млрд грн. Однако останавливаться на достигнутом мы не будем и продолжим во взаимодействии с другими органами власти разрушать мошеннические схемы", - заявил Вадим Мельник.

Напомним, за I квартал 2021 года ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции почти на 1 млрд грн.

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Автор: Иван Бойко