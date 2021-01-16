Байден в ходе избирательной кампании обещал усилить борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Избранный президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке граждан и бизнеса.

Читайте такжеЭкономическое сотрудничество США и Украины: чего ожидать от БайденаБайден в ходе избирательной кампании обещал усилить борьбу с последствиями пандемии. Теперь, представляя план, он заявил, что необходимы смелые инвестиции, чтобы дать толчок экономике и ускорить распространение вакцин, чтобы взять под контроль коронавирус. "Мы должны действовать, и мы должны действовать сейчас", - заявил новоизбранный президент США, инаугурация которого состоится 20 января.

Как пишет Reuters, план включает в себя:

$415 млрд — на борьбу с пандемией и вакцинацию;

$1 трлн — на прямую помощь домохозяйствам;

$440 млрд — на поддержку малого бизнеса организаций, наиболее пострадавших от пандемии.

Американцам предлагается выплатить по $1,4 тыс. на налогоплательщика в дополнение к уже одобренным $600. Таким образом, прямые выплаты за декабрь-январь составят $2 тыс., а с начала пандемии — $3,2 тыс. Дополнительное страхование по безработице будет увеличено с $300 в неделю до $400.

Коронавирус в США

США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 23,2 млн случаев COVID-19. Умерли за время пандемии 388 тыс. человек.

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Автор: УНИАН