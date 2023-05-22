Компания "Будова", которая является одним из лидеров строительного рынка Украины, получила официальное членство в украинско-польской хозяйственной палате (Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza, PUIG). Это позволит более плодотворно сотрудничать с европейскими партнерами для привлечения инвестиций в проекты восстановления украинской инфраструктуры и жилья, поврежденных и уничтоженных во время боевых действий, а также в строительную отрасль в целом.

Из-за российской военной агрессии большинство украинских застройщиков были вынуждены временно заморозить свои проекты ввиду высоких рисков безопасности, нестабильности цепей поставок материалов и экономического кризиса. Хотя "Будова" не стала исключением, руководство компании активно участвует в привлечении международной поддержки для решения проблем, которые предстали перед строительной отраслью Украины. Получение членства в PUIG стало еще одним шагом на этом пути.

Прежде чем предложить "Будове" членство, специалисты хозяйственной палаты тщательно проанализировали историю развития и деятельность компании, чтобы убедиться в ее репутации, надежности как партнера и наличии перспектив для сотрудничества, а также ознакомились с последними проектами. Компания доказала свое соответствие требованиям PUIG к европейским партнерам организации.

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Как результат, "Будова" получила возможность сотрудничать с ведущими европейскими банками для привлечения дополнительного финансирования проектов восстановления Украины, а также презентовала новым партнерам собственное видение возрождения и развития строительства в экономической системе Украины. В частности, европейских коллег заинтересовала изобретенная инженерами "Будовы" технология prefab-строительства Well-Being ConTech, которая была высоко оценена девелоперами и архитекторами из Польши во время презентации на международной конференции в Варшаве. Сейчас компания ведет переговоры с низкой польских компаний с целью совместной работы над расширением мощностей производства Well-Being ConTech в Украине и для привлечения европейских инвестиций в восстановление страны.

"Учитывая скрупулезность европейцев и тщательный выбор партнеров, вступление в украинско-польскую хозяйственную палату можно считать своеобразным комплаенсом, который "Будова" прошла успешно. Мы продемонстрировали, что украинский бизнес может быть надежным партнером даже в чрезвычайных условиях, и получили еще больше возможностей для привлечения инвесторов в нашу страну, в том числе для дальнейшего масштабирования Well-Being ConTech", – подчеркнул СЕО "строения" Николай Куцак.

Well-Being ConTech - технология быстрого модульного строительства многоквартирных домов, что базируется на принципах энергоэффективности и сейсмостойкости. Элементы будущих зданий заранее изготавливаются на заводе по принципу prefab и в затем "собираются" на строительной площадке, что сокращает сроки строительства и трудоемкость работ на 50%. В зависимости от требований к конкретному зданию скорость возведения может достигать от 40 до 120 квартир в месяц. Эта технология может помочь в восстановлении разрушенного жилья на деоккупированных территориях. В частности, соответствующий меморандум о сотрудничестве уже заключен с городскими властями Ирпеня.

PUIG – торгово-промышленная палата, которая объединяет более 200 украинских и польских компаний и призвана как представлять интересы польского бизнеса в Украине, так и консультировать украинских предпринимателей, заинтересованных в выходе на рынки ЕС.

"Будова" – одна из крупнейших строительных компаний Украины, признанный лидер жилищного строительства в Одессе и один из лидеров по внедрению современных технологий в отрасли. Компания работает более 30 лет. За этот ее строители возвели многочисленные жилые комплексы, православные храмы, синагогу, арабский культурный центр, торговые и офисные центры. В состав компании входят собственные мощности по производству строительных материалов, инженерное и архитектурное бюро, департамент научно-технического развития, обслуживающая компания и тому подобное. Среди партнеров – ведущие компании Италии, Франции, Турции, Германии, Англии, Австрии, Польши.