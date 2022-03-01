Россияне постепенно ощущают влияние санкций за вторжение РФ в Украину.

Пока Украина шестые сутки героически отбивает атаки российской армии, в РФ начали ощущать влияние санкций, введенных в ответ на агрессию. В частности, россияне пожаловались на "дивные цены" в автосалонах.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

"О дивные новые цены. Московские автосалоны начали шокировать население, показывать новые цены на автомобили. Кажется, машина теперь - это все же роскошь", - пишет канал.

Следовательно, россиянам теперь необходимо несколько миллионов рублей для того, чтобы приобрести машину среднего класса. Например:

Hyundai Solaris - 2 750 000 рублей

Hyundai Elantra - 4 434 000 рублей

Hyundai Creta - 4 145 000 рублей

"Это цены автомобилей не в базовой комплектации. Повышение цен коснется не только иномарок - АвтоВАЗ с 1 марта также повысил цены на Lada (в среднем на 15%). Интересно, что цифры на сайтах остались неизменными, их еще не успели обновить", - говорится в сообщении.

Как пишет канал, по словам дилеров, последние дни спрос на авто очень вырос. Россияне быстро скупают оставшиеся автомобили и даже берут потребительские кредиты с высокой ставкой, потому что боятся нового скачка цен.