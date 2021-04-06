Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы.

Кабмин планирует принять на ближайшем заседании все необходимые документы, чтобы на следующей неделе начать регистрацию в "Дії" на выплату 8 тысяч гривен.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

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"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении "Дія" на выплату 8000 гривен", - сказал Шмыгаль.

По его словам, профильные министерства - Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики - активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущих свою деятельность в регионах "красной" зоны.

Что этому предшествовало

На заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривень предпринимателям и наёмным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 апреля 2021 года Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о выплате из государственного бюджета по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из "красной" зоны карантина.

5 апреля 2021 года в Минфине рассказали о судьбе обещанных 8 тысяч для ФОПов.

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Автор: Елена Коваленко