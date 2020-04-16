Последствия коронавируса: в Европе готовятся к большому экономическому спаду

В еврозоне результаты недавних исследований начали показывать беспрецедентное падение, указывая на большое сокращение ВВП.

Европейский центральный банк готовится к “большому сокращению” экономики еврозоны и, по крайней мере на начальном этапе, к снижению инфляции.

Читайте такжеУбытки мировой экономики от коронавируса превысят $5 триллионов – Bloomberg

Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард Международному валютно-финансовому комитету в четверг, передает Рейтер.

“Поступающие экономические данные, в частности, результаты недавних исследований, начали показывать беспрецедентное падение, указывая на большое сокращение ВВП в еврозоне, а также на быстрое ухудшение ситуации на рынках труда”, - сказала Лагард.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.