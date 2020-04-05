Аналитик: на следующей неделе ожидаем снижения курса доллара к гривне

Эксперт дал положительный прогноз относительно стоимости гривни на следующей неделе.

В Украине курс доллара с 3 по 10 апреля подешевеет с 27,5 до 26,8 грн/$.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает «Обозреватель». "На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,2 грн", – прогнозирует эксперт.

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Национальный банк Украины объяснил причины последних событий на валютном рынке в своем макроэкономическом и монетарном обзоре за март. По мнению регулятора, ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке.

При этом НБУ интенсифицировал проведение интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не противодействуя при этом рыночным тенденциям.

Позитивной новостью для доллара стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке. В этом, в частности, помогло решение о запуске рынка земли.

С другой стороны, население и компании исчерпывают лимит ликвидности для покупки валюты, а малые и средние компании и вовсе приостановили деятельность, добавил эксперт.