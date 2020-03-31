Премьер надеется, что Рада внесет изменения в госбюджет-2020 через неделю

Депутаты 30 марта провалили перераспределение средств в бюджете на выплаты украинцам в условиях карантина.

Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает zn.ua.

"Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней", - сказал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что к вчерашнему заседанию парламента не все депутаты имели возможность ознакомиться с документом.

Как сообщал, что 30 марта Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.

Ранее Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение парламента проект изменений в госбюджет, в основе которого обновленный макроэкономический прогноз с падением экономики на 3,9%, ускорением инфляции до 8,7% и среднегодовым курсом гривни на уровне 29,5 грн/долл.