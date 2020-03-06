Правительство продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами - премьер

Денис Шмигаль заверил, что правительство готово активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Новый Кабинет министров продолжит взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на странице в Facebook.

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"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижения долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также заверил, что правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.