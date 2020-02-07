Приватизация-2020 - последний шанс на модернизацию

О необходимости масштабной приватизации государственной собственности в Украине за последние годы не говорил только ленивый. Неоднократно звучал этот тезис из уст первых лиц государства, а меняющиеся руководители Фонда государственного имущества рисовали радужные перспективы, да только реализация этих планов всегда заканчивалась провалом. Государственный бюджет из года в год не получал запланированных доходов, а основные фонды созданных в прошлом столетии предприятий продолжали изнашиваться в отсутствии инвестиций.

В итоге, госпредприятия до сих пор остаются рассадником теневых схем, ярким подтверждением чему является недавнее задержание лиц, предлагавших пять миллионов долларов за назначение на должность руководителя Одесского припортового завода нужного человека. А это предприятие известно прежде всего своими многомиллионными долгами и несколькими провалившимися попытками его приватизации.

Таких крупных государственных предприятий в Украине не один десяток, и, к сожалению, заинтересованные в дальнейшем паразитировании на госсобственности едва ли добровольно захотят менять ситуацию.

Вопрос состоит в том, как на самом деле относится к этой проблеме нынешняя власть, назвавшая возобновление приватизации одной из главных реформ в Украине?

Судя по заявлениям президента Владимира Зеленского, этот гордиев узел должен быть разрублен в ближайшие месяцы.

Вопрос состоит в том, как на самом деле относится к этой проблеме нынешняя власть, назвавшая возобновление приватизации одной из главных реформ в Украине?

На сегодняшний день команда в лице главы государства, парламента и правительства уже провели подготовительную работу, которую призван воплотить в жизнь новый глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

На состоявшемся в январе Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский сообщил о пряниках, с помощью которых хочет заманить в Украину зарубежных инвесторов, которые рискнут вложить свои деньги в модернизацию национальной экономики.

Победителям конкурсов по продаже госпредприятий, которые вложат в украинские активы свыше 10 млн долларов, Зеленский пообещал невиданную поблажку в виде освобождения от налога на прибыль в течение ближайших пяти лет.

Кроме этого, он объявил о новой программе «инвестиционная няня», по которой каждый инвестор, заводящий в нашу страну от 100 миллионов долларов, получит от правительства персонального менеджера «по решению проблем».

Эта инициатива, скорее, рассчитана на создание новых компаний, производств и сервисов, но при желании её можно применить и по отношению к объектам большой приватизации.

Многие эксперты сходятся во мнении, что новая инициатива президента вряд ли особо улучшит инвестиционный климат в нашей стране. Недавний подвешенный в воздухе конкурс по сдаче в концессию Херсонского порта подтверждает эту мысль. Он был выигран зарубежной компанией, но результаты были оспорены в украинском суде. Кстати, сам Зеленский, узнав о блокировке судом передачи порта в концессию, пообещал «перезагрузку судебной системы» страны.

Правительству и Фонду госимущества в ближайшее время предстоит решить, что делать с почти четырьмя тысячами государственных предприятий, из которых более тысячи просто необходимо ликвидировать из-за отсутствия реальных активов и невозможности возобновить работу.

Правительству и Фонду госимущества в ближайшее время предстоит решить, что делать с почти четырьмя тысячами государственных предприятий

Каждый день промедления только увеличивает количество поддерживаемых ресурсами государства неликвидных активов и нагромождает проблемы.

Конечно, критики активизации приватизации могут продолжать твердить о том, что государство могло бы заняться поиском эффективных менеджеров для каждой госкомпании, а не увлекаться рекламой массовой распродажи.

Однако, пора уже прекратить метаться и начать двигаться в выбранном направлении. За последние годы мы уже поняли, что найти несколько тысяч высококвалифицированных честных специалистов, которые согласятся перейти из частного сектора в государственный, причем с явной перспективой в потере доходов, является неподъемной задачей. Это, к тому же, не избавит от коррупционных соблазнов.

Потому решительное возобновление приватизации видится сейчас единственно верным решением. Кабинет министров несколько недель назад подготовил и подал в парламент существенно сокращенный список стратегических госпредприятий, которые пока стоит оставить в государственной собственности, а все остальное должно быть пущено на продажу.

Наступивший 2020 год должен стать поворотной точкой: или страна, наконец, начинает, преодолевая сопротивление, проводить приватизацию и закладывать основы новой экономики, или же может навсегда забыть о модернизации своей промышленности и инфраструктуры в соответствии с требованиями XXI века.

И ответственные за этот процесс должны понимать, что общество и зарубежные партнеры не примут никаких отговорок в случае провала, ведь многие барьеры, на которые списывали неудачи предшественники, отсутствуют. А декларируемые политическая воля и единство команды новой власти в этом вопросе лишь усиливают высокие ожидания.

Остается лишь надеяться, что попытка возобновить приватизацию, наконец, завершится успехом

Возможно, с некоторыми объектами придется точечно искать конкретного зарубежного инвестора, который возьмет на себя риски, которые могут быть неприемлемыми для отечественных бизнесменов. К тому же, приход в Украину крупного европейского, американского или канадского бизнеса с их значительными ресурсами, технологиями и неприятием коррупции неизбежно оздоровит многие украинские рынки, страдающие сейчас от монополизма и недоразвитости.

И здесь может пригодится «инвестиционная няня».

Остается лишь надеяться, что попытка возобновить приватизацию, наконец, завершится успехом, и украинские госпредприятия получат эффективных собственников, а государственная казна – запланированные миллиарды.

Дмитрий Шварц