Бизнес спрогнозировал курс гривни на конец года

По словам президента Европейской Бизнес Ассоциации, бизнес прогнозирует курс гривни на конец года 24 грн/долл.

Прогнозный курс гривни к доллару на конец 2020 года может составить 24 грн/долл., а на 2021 год – на уровне 25,5 грн/долл.

Читайте такжеКурс доллара в феврале: эксперт спрогнозировал, что будет с гривней

Такие прогнозы озвучил генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала в ходе выступления на конференции ЕБА.

«Что касается курса, то прошлый год мы закончили где-то 23,6-23,7 грн/долл., средний курс был 25,8 грн/долл., в этом году мы ожидаем похожее укрепление, может даже чуть больше. На конец года мы ожидаем курс 24 грн/долл., на следующий – 25,5 грн/долл.», – сказал Фиала.

Он также подчеркнул, что среднее значение курса национальной валюты к доллару «может быть даже немного крепче, чем 24 грн/долл.».

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.