СМИ озвучили зарплаты членов набсоветов госбанков

Первое место по этому показателю занял крупнейший банк Украины «ПриватБанк».

Члены наблюдательных советов госбанков получают вознаграждение от 200 до 500 тысяч гривень в месяц.

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Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на публичные декларации и ответы на запросы.

Первое место по этому показателю занял крупнейший банк Украины «ПриватБанк», который обеспечивает 50% всей прибыли банковской системы. Член НС этого банка получает более 500 тыс. грн в месяц. К примеру, подруга Елены Кравец из 95 квартала Юлия Мецгер (назначена 17 июля 2019 года по квоте президента) за 6 месяцев получила более 3,4 млн грн. Сопоставимые суммы получили Роман Сульжик и Ольга Томаш, которые были назначены в НС "ПриватБанка" вместе с Мецгер.

На второй позиции «Укрэксимбанк». Так, исходя из публичных данных declarations, назначенная 8 июля 2019 года членом НС этого банка Виктория Страхова получила за полгода 1,69 млн грн. Страхова во время президентской кампании была представлена как эксперт по банковскому рынку в команде Владимира Зеленского. Если учитывать возможные надбавки, то ежемесячная «зарплата» членов НС «Укрэксимбанка» может превышать 300 тыс. грн.

«Ощадбанк» и «Укргазбанк» платят существенно меньше. Например, Оксана Волчко получила от «Укргазбанка» три платежа на 1,13 млн грн в течение 2019 года.

Вознаграждение членов НС госбанков коррелирует с уровнем их финансовых результатов.