Остаток средств на едином счете Госказначейства сократился в 1,5 раза
12:04, 03 февраля 2020Финансы
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Текущий остаток выше показателя на аналогичную дату прошлого года на 1,2%.
Сейчас на едином счете Госказначейства чуть более 12 миллиардов гривень / фото УНИАН
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2020 года составил 12,067 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя месяцем ранее.
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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток на 1,2% выше показателя на аналогичную дату прошлого года.
Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2020 года составил 17,547 миллиарда гривень, что в 3 раза меньше показателя месяцем ранее, но при этом в 1,8 раза больше показателя на начало 2019 года.
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