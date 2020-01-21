Названы топ-5 самых дорогих лотов, проданных банками на аукционах СЕТАМ

Госпредприятие СЕТАМ с 2016 года продало на аукционах банковское имущество на 3 млрд грн. Самым дорогим реализованным лотом от банков был заброшенный киевский корпус №4 завода «Арсенал» «Укргазбанка» с ценой продажи 563,71 млн грн.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) начиная с 2016 года провело 14 774 аукциона и реализовало залоговое имущество банков и других партнеров на 3,04 млрд грн, сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

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Согласно сообщению, в пятерку самых дорогих реализованных лотов от банков вошли: заброшенный киевский корпус №4 завода «Арсенал» «Укргазбанка» с ценой продажи 563,71 млн грн, логистический центр «Арктика» в с. Софиевская Борщаговка «Ощадбанка» по цене 195,01 млн грн, нежилые здания "Укргазбанка" в Киеве по цене 182,16 млн грн, кирпичный завод в Киевской области Чешского Экспортного Банка по цене 170 млн грн, а также комплекс зданий и сооружений "Ощадбанка" в Харьковской области по цене 170 млн грн.

Кроме того, за указанный период заключены соглашения о реализации коммунального имущества с органами власти в Хмельницкой, Херсонской, Николаевской, Закарпатской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Ривненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской областях.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) работает с октября 2015 года и реализует имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В сентябре 2017 года предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.